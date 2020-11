O aplicativo Ligue Certo e várias empresas parceiras sorteará no dia 25 de dezembro, um iPhone 11 para os moradores de Vilhena e região .

Para participar basta marcar um amigo nos comentários do post oficial disponibilizado no Instagram, compartilhar a foto nos stories, seguir o perfil do Ligue Certo e empresas participantes, além de baixar e avaliar o app do Ligue Certo e Paulo’s Burguer.

Mais informações entrar em contato através do telefone (69)9 8422-9090.