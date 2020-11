A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) agradeceu ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) por ter atendido ao pedido dela e realizado melhorias na RO-496 em Chupinguaia.

Os servidores da 9ª Residência de Vilhena realizaram o serviço de recuperação da ponte sobre o Rio Taboca e também instalaram tubo armco em outro trecho da RO-496.

O responsável pela 9ª Residência de Vilhena, Rogério Henrique de Medeiros, salientou que os servidores do DER trabalharam empenhados para realizar um serviço de qualidade na rodovia.

A parlamentar agradeceu e parabenizou os servidores do DER pelo trabalho que é de vital importância para região.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender ao pedido feito para recuperação desta ponte e da instalação do tubo armco na RO-496 que com certeza vai melhorar a trafegabilidade na via que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras. Parabéns aos servidores do DER pelo trabalho”, finalizou a parlamentar.