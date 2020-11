Em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 3, a Câmara de Vilhena aprovou, por unanimidade, o projeto de lei nº 5.955/2020, que altera o § 1º do artigo 1º da Lei nº 5.098, de 21 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF), a oferecer garantias e dá outras providências. O assunto trata sobre as obras de saneamento básico no município.

Ao ocupar a Tribuna da Casa de Leis, o vereador Carlos Suchi comentou o assunto e pediu a colaboração dos seus colegas parlamentares para fiscalizar a obra milionária, que já estaria iniciando no bairro Marcos Freire.

Suchi informou que canos de 100 estão sendo colocados, mas foi alertado por um especialista da área que o correto são canos de 150.

“Temos que prestar um bom serviço, nem que demore um pouco mais. O que não se pode fazer, é acelerar serviço para ser beneficiado nesse pleito eleitoral. Temos que pensar na cidade num todo, no desenvolvimento. Vilhena merece muito mais do que poucas migalhas que vem para o município. O nosso futuro está em jogo”, observou.

Suchi aproveitou o momento para lembrar o que aconteceu dias atrás com as recém-executadas obras de asfalto após um vendaval. Na avenida 1º de Maio, o material podia se retirado com a mão. Já no Cristo Rei, casas foram alagadas (Veja os vídeos AQUI).

“Falta de respeito na pavimentação mal feita na 1º de maio, que a chuva levou boa parte. No Cristo Rei não atendeu as expectativas e os moradores passaram o dia no meio da lama dentro da sala. Não podemos deixar de levar as informações à sociedade e fiscalizar, até porque faço parte da Comissão de Obras no Legislativo. Asfalto é qualidade de vida, mas que possamos fazer isso de maneira que atenda a comunidade e não fazer um serviço mal feito”, encerrou.