Filiado ao Podemos, o perito da Policia Civil, David Matos de Oliveira, popularmente conhecido como “Perito David” concorre pela primeira vez ao cargo de vereador em Vilhena.

O candidato conta que gostaria de ter colocado seu nome a apreciação nas eleições passadas, porém devido a alguns conflitos no partido, desistiu. Nessas eleições, o perito narra que recebeu o apoio da polícia, amigos e familiares. “Me motivei devido a indignação por tudo que tem acontecido no meio político, queremos mudança e Vilhena precisa melhorar”.

Devido as visitas realizadas durante a campanha David enfatiza que a população está desanimada com política e querem mudanças na Câmara e prefeitura. Das reclamações constantes estão saúde e educação, em especial pedido para construção de creches no município.

David defende ainda que é necessário trocar a atual Câmara e colocar pessoas competentes e com histórico limpo para avaliar os investimentos necessários na cidade e que evitem as trocas de favores com portarias.

Das bandeiras de defesa, o candidato cita a redução da criminalidade e o trânsito, áreas que já possui grande familiaridade. “Quando cito a criminalidade, temos que voltar bem atrás com a oferta de educação de qualidade, cursos profissionalizantes, apoio ao esporte e lazer, evitando o início no mundo do crime. Também defendo os trabalhos de ressocialização focando em parcerias com o município e empresas privadas”.

Sobre o trânsito, o candidato destaca a melhoria de sinalização, fiscalização e educação para o trânsito. “Vilhena está crescendo muito e foi projetada há 40 anos, é necessários reestruturar as vias, retirar a circulação de caminhões bi-trem na cidade. Tenho o projeto de bolsões para quem vem de Cuiabá e Porto Velho, além da casa do canhoneiro, dando suporte para executar a lei”.

Por sempre atuado no meio público, o perito enfatiza que caso seja eleito os vilhenenses podem esperar um serviço totalmente voltado à sociedade e em busca de melhorias.