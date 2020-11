Na noite do último sábado, 31, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), realizaram a condução de quatro suspeitos de cometerem o crime de furto de gado, na região rural de Vilhena.

Após serem acionados via Central de Operações, os militares se deslocaram até uma propriedade rural na região conhecida como Cascalheira, na qual o solicitante informou que alguém havia furtado bovinos da propriedade dele.

Na estrada que dava acesso ao local, os policiais localizaram uma dupla de moto e depois outra dupla em um carro. Os militares procederam a abordagem e, em revista pessoal aos quatro suspeitos, M.H.G.P., de 21 anos, P.P.G.C., de 25, R.D.S., de 33, e D.S.M., de 17.

Os suspeitos apresentavam em suas roupas vestígios de sangue, e um deles, o adolescente portava uma porção aparentemente de maconha, pesando 6 gramas.

Os ocupantes da motocicleta alegaram que estavam vindo de um sítio, e iriam para a cidade de Vilhena e que não conheciam os homens que estavam no carro. Porém,

os ocupantes do carro alegaram que estavam juntos com eles e que estavam em uma suposta pescaria.

Durante a abordagem, as testemunhas que seguiam os suspeitos chegaram ao local e confirmaram que os abordados eram os mesmos que estavam na propriedade onde aconteceu o furto dos animais.

Além disso, relataram que já haviam sido furtados anteriormente com os mesmos modos operante. A guarnição foi até a propriedade e localizou dois animais abatidos e esquartejados, bem como os apetrechos utilizados.

Diante do cenário flagrado, os agentes confessaram a prática do furto e a equipe policial deu voz de prisão aos três maiores de idade e de apreensão ao menor infrator, que foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os objetos utilizados para o abate e desossa, algumas peças de carne, a lona que era utilizada para transporte, a substância aparentando ser entorpecente e o carro, bem como a motocicleta foi entregue à Ciretran.