Na manhã desta quinta-feira, 5, a Secretaria Municipal de Obras parou para homenagear o servidor Daniel Carriza que morreu na tarde de ontem na cidade de Londrina no Paraná.

O ato foi cercado por fortes emoções, a camionete que era conduzida por Daniel foi postada no centro do pátio da Secretaria e teve seu capô coberto por um pano preto.

Daniel era conhecido por seu jeito simples e humilde, além de ser determinado, companheiro e acima de tudo com uma força de vontade incrível.

Daniel foi lembrado por ter feito parte das aberturas e construção da maioria das pontes da região, inclusive a última participação de Daniel foi na reconstrução da ponte do São Lourenço distrito localizado a 60 km de Vilhena.

Ainda quando estava trabalhando Daniel comprou um novo chapéu e entregou para que uma colega o guardasse no almoxarifado da Semosp e assim que o seu velhinho o acabasse pegaria o novo.

Lamentável, Daniel se foi e o chapéu ficou intacto como se soubesse que seu dono não voltaria para usá-lo, pois sua missão aqui na terra estaria chegando ao fim.

Este chapéu será imortalizado, pois será feito um quadro e ficara exposto na recepção da Secretaria de Obras, (SEMOSP).

Ao termino da homenagem, Paulinho e Kalu informaram que o Prefeito estaria encaminhando um documento pra casa Legislativa o desejo de que o Prédio da Semosp passe a se chamar, Daniel Carriza.

Daniel faleceu de câncer, seu corpo está previsto para chegada em Vilhena aproximadamente as 00:00 horas desta quinta-feira, 5, e será velado na casa da família, obedecendo as determinações do Covid 19

Daniel assumiu seu cargo no dia 08/05/1995 com a inscrição de número 2146 assinado então pelo ex. Prefeito Ademar Suckel.

