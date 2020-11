O promoter, apresentador de TV e colunista social Valdecir Tergon realiza neste sábado 07, a entrega do prêmio “Mulher e Notável” no formato “Drive in”, as 19h no Palmeira Azul em Vilhena. Serão mais 70 homenageados.

Segundo o colunista, o evento segue todos os protocolos de segurança e os convidados chegam ao local no carro, descem em frente a um tapete vermelho, são recepcionados por uma equipe, recebem os prêmios, são entrevistados e, logo depois, retornam ao veículo.

Tergon detalha ainda que esse modelo de evento tem sido adotado por vários prometers do país.