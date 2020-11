O candidato do PCdoB de Porto Velho, Samuel Costa, esteve na noite de quinta-feira 05, na Unidade Integrada de Segurança Pública da capital para registrar um boletim de ocorrência contra Cristiane Lopes (Progressistas), oponente do candidato na disputa pela prefeitura, devido a uma acusação infundada, leviana e irresponsável feita durante debate realizado pela SIC TV, afiliada da Rede Record em Rondônia.

A acusação sem provas feita pela candidata do Progressistas foi de que Samuel teria vendido o seu mandato para um grupo de traficantes, ao que o candidato respondeu prontamente.

“Eu quero dizer para a candidata Cristiane Lopes que ‘fake news’ é crime. Inclusive quando terminar o debate estou indo na Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência contra a senhora. A senhora está demonstrando ser um sepulcro caiado, muito bonito por fora, mas apodrecido por dentro. Nosso coração só exala aquilo que é de fato. Dentro deste contexto, não há nenhum tipo de processo, denúncia ou condenação na esfera criminal. Eu fui vítima de ‘fake news’ em 2014, candidata, e a senhora certamente vai ser responsabilizada pela autoridade policial e pelo Poder Judiciário.”, declarou.

Samuel afirmou que a verdade prevalecerá e convidou a população de Porto Velho a fazer uma análise de conjuntura para escolher um candidato à prefeitura que tenha propostas e não precise usar do artifício da mentira para conquistar votos.

“Quero aqui deixar claro que reiteramos nosso compromisso em fazer uma campanha simples, modesta, propositiva, e reafirmar o nosso compromisso feito na seccional da OAB Rondônia, onde todos os candidatos se comprometeram a combater as ‘fake news’, as mentiras e a malversação através do ‘Caixa 2’. Dentro desse contexto, espero que a população de Porto Velho possa fazer uma análise de conjuntura e ver verdadeiramente quem tem proposta e quem apenas apresenta a verborreia para deturpar a opinião pública com acusações e ilações infundadas”, declarou por meio de vídeo divulgado em suas redes sociais.