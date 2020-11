O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado, 7, na Rua Bom Jesus, no setor 12, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu informação que no endereço citado, havia um homem sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional com ferimento feito por objeto perfuro cortante.

Ao chegar no local, a vítima identificada pelas iniciais A.A.M.V., de 33 anos, já tinha sido levada ao hospital, e em contato com J.M.V., proprietária da casa, relutou em dizer aos militares o que havia acontecido.

Porém, algum tempo depois, J.M., contou que F.J.V., de 31 anos, teria se desentendido com a vítima, e dificultou que a polícia encontrasse a arma utilizada no crime.

Contudo, após incursão no imóvel, foi localizado um terçado com cabo de plástico debaixo do guarda-roupa, ainda sujo de sangue.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao comissariado de plantão.