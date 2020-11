Filiada ao PV, a professora Eliete Amaral concorre pela primeira vez ao cargo de vereadora em Vilhena.

A candidata conta que a campanha está sendo boa, por conhecer a realidade de cada região de Vilhena. Segundo ela, das principais cobranças da população está a renovação da Câmara Municipal para trazer mudanças a cidade.

“Os vereadores hoje estão muito quietos, não se tem projetos para cidade. Os vilhenenses querem melhorias na saúde e asfaltamento em bairros que foram esquecidos”, declarou ela.

Como plataforma de trabalho, Eliete cita a “Câmara Itinerante” com sessões em diversos pontos da cidade, para assim conhecer as demandas. A candidata destaca que conta com o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel, o que garante a destinação de diversos recursos.