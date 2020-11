A Residência Regional do DER em Colorado do Oeste, receberá três caminhões basculantes (caçambas) adquiridas com emenda do deputado Ezequiel Neiva (PTB).

O parlamentar informou que a empresa está terminando de fabricar os caminhões que irão reforçar o parque de máquinas do município, que é responsável pela manutenção das rodovias estaduais na região formada por Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e parte de Chupinguaia.

De acordo com Ezequiel Neiva, a empresa deve entregar as caçambas até o final de novembro. O investimento na compra dos caminhões basculante é de mais de R$ 1 milhão, recurso oriundo de emenda parlamentar individual.

Neiva, que foi diretor-geral do DER, afirma que as caçambas são indispensáveis para o trabalho de manutenção das rodovias. “Estamos entrando no período de chuvas. As nossas estradas precisam de encascalhamento, para que o produtor possa escoar sua produção”, afirmou Neiva ao observar que a Residência do DER em Colorado é responsável pela manutenção de aproximadamente 800 quilômetros de estradas, e que não há caçambas suficientes para atender toda essa demanda.