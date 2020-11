O Indicador do boi gordo CEPEA/B3 fechou a R$ 277,65 na quarta-feira 04. No último dia de outubro, o Indicador atingiu R$ 278,40, bem acima do recorde real anterior, de R$ 269,87, que havia sido observado em 29 de novembro de 2019 (o valor nominal do boi naquela data foi de R$ 231,35).

No acumulado de outubro, o Indicador avançou 8,45%. Segundo pesquisadores o Cepea, o impulso aos valores da arroba seguiu vindo da baixa oferta de animais prontos para abate e da demanda aquecida, principalmente para exportação.

De acordo com dados da Secex, em outubro, as exportações de carne bovina in natura somaram 162,7 mil toneladas, 14,28% a mais que em setembro/20, mas 4,58% inferiores às de outubro/19, quando, vale lembrar, os embarques foram recordes (estiveram acima de 170 mil toneladas).