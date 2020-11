Cabixi, Corumbiara e Vilhena, cidades que fazem parte do Cone Sul do Estado, foram premiadas na 5ªedição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia.

Corumbiara e Cabixi, por exemplo, conseguiram notas acima de 80 pontos no quesito bebida especial.

Já Vilhena, obteve um histórico segundo lugar, uma performance considerada excelente, batendo todos os campeões de concursos anteriores.

Durante a realização do evento, o clima era de expectativa entre os técnicos do Governo, sobretudo da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em Vilhena, que acompanharam na manhã de sexta-feira (6) a transmissão online e o anúncio oficial do resultado do evento mais importante do setor cafeeiro.

Um cheque de R$ 30 mil foi entregue aos vencedores do Cone Sul que, a partir de agora, começam a escrever uma nova história em Rondônia. “Foi marco divisor de águas. Estamos gratos e felizes com esse importante resultado. Essa vitória é fruto de muito trabalho e empenho de todos os técnicos do Governo e parceiros envolvidos que estão ajudando a mudar essa realidade e quebrar um paradigma sobre a cultura do café na região sul do Estado”, comemorou o chefe da Emater Território Cone Sul, engenheiro Alessandro Pedralli.

Este ano foram R$ 289 mil em prêmios nas categorias “Qualidade de Bebida” e “Sustentabilidade”, sendo considerada a maior premiação do concurso. Realizado em duas horas por meio online, o evento contou com a participação do governador Marcos Rocha, do secretário de Agricultura, Evandro Padovani, além do vice-governador, José Jodan.