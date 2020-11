A semana deve começar com tempestades com raios e trovões. É o que revela o site meteorológico “Clima Tempo”.

De acordo com o site, a temperatura em Vilhena deve variar entre 21º e 32º entre a segunda-feira, 9, e o domingo, 15 de novembro.

Sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

OUTRAS REGIÕES

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo segue aberto em Rondônia nesta semana.

Na Capital e nas regiões do Vale do Jamari, Vale do Guaporé, Central e Zona da Mata, o forte calor e a alta umidade favorecerão a formação de algumas nuvens de chuva no decorrer da semana.