Um acidente envolvendo um caminhão do tipo bi-trem e um pick-up, da marca Fiat, modelo Strada, na BR-364, no trecho conhecido como Duas Placas, na tarde deste sábado (7), tirou a vida de uma mulher de 48 anos, que segundo informações, era moradora de Jaru (RO), distante 290 km de Porto Velho.

A vítima fatal foi identificada como Lucimar Andrade. Outra mulher estaria no veículo e foi socorrida ao hospital de Ouro Preto.

As primeiras informações dão conta de que as vítimas trafegavam no veículo pick-up, sentido Ouro Preto/Jaru, quando se depararam com o caminhão fazendo uma ultrapassagem.

O veículo em que as vítimas estavam, ficou parcialmente destruído. Lucimar, que morreu no acidente, estaria trafegando para Vale do Anari, onde possui familiares.