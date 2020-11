Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino público no Estado, o deputado Alex Silva (Republicanos), entregou cinco centrais de ar-condicionado de 36000 Btus à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tancredo de Almeida Neves, situada na zona sul de Porto Velho, adquiridos através de recurso parlamentar individual no valor de R$ 24.900,00.

As centrais de ar já foram instaladas no auditório da unidade de ensino e irá contribuir no aprendizado de 1.060 alunos do ensino fundamental e médio nos períodos da manhã e tarde, e do EJA no período da noite.

Segundo o diretor da escola, Valnide Souza Meireles, o pedido foi encaminhado pelo saudoso vereador Edesio Fernandes, que faleceu no mês de junho deste ano, vítima do coronavírus.

“Agradeço ao deputado por ter atendido ao pedido do vereador Edesio, que nos deixou esse feito. Como a nossa região tem o clima muito quente, a climatização do auditório ajudará muito na educação dos alunos, como também beneficiará toda a comunidade do bairro Caladinho”, declarou ela.

Já a vice-diretora Lidiane, agradeceu o investimento e a sensibilidade do parlamentar em atender de pronto a solicitação. “Estudar dentro de uma sala sem ar-condicionado é muito sofrido, e acaba prejudicando não só o aprendizado dos alunos, como também o desempenho do trabalho dos professores. Agora os 1060 alunos poderão executar melhor suas atividades escolares e os professores poderão investir em projetos a serem aplicados no auditório da escola”, afirmou o parlamentar.