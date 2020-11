Encerram na terça-feira 17 de novembro, as inscrições para o concurso de poemas “Vilhena em Versos” do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

Em visita a redação do Extra de Rondônia a professora de Língua Portuguesa e literatura do Ifro Rosa Maria da Silva Gonçalves explicou que o concurso é vinculado ao projeto de extensão “Conhecer Vilhena” e tem como foco estimular a escrita literária do gênero, além de homenagear os vilhenenses.

Podem participar todos os vilhenenses que hoje residem em outros locais e moradores da cidade. Além do poema escrito de 30 versos é necessário enviar uma mini biografia e uma foto.

Serão selecionados os 80 melhores poemas que irão compor o livro “Antologia: Vilhena entre encantamentos e versos”, além dos textos de poetas convidados do Brasil e Portugal. Segundo a educadora a publicação do livro está prevista para o início de 2021. “Será uma marca no nosso município, andei pesquisando e não encontrei nenhum livro especifico de poemas. Convido a todos para participar”.