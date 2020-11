Um tiroteio ocorrido em frente a uma festa por volta das 5h da madrugada deste domingo (08) terminou com um adolescente morto e quatro baleados na Avenida 7 de Setembro com Rua México, bairro Nova Porto Velho, capital de Rondônia.

As informações são de que teria ocorrido uma briga entre os jovens que se concentravam no cruzamento em frente a festa. Foi quando um deles saiu e retornou armado atirando contra o grupo rival.

O adolescente identificado como Luiz André Mesquita Barbosa Cunha, 17, Marcelo Felipe, 20 anos, baleado no maxilar e uma adolescente de 16 anos, ferida na perna, foram socorridos às pressas para a UPA da zona Leste. Porém, Luiz André alvejado no tórax não resistiu.

José Carvalho, 30 anos, alvejado no pescoço e clavícula, juntamente com um adolescente de 17 anos baleado no rosto deram entrada no hospital João Paulo II.

Elas também foram feridas durante o tiroteio na frente da festa. A Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com briga entre facções rivais.