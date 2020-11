“A construção de uma nova cerca patrimonial que respeite as normas da ANAC era uma necessidade do aeroporto e uma exigência da empresa Azul para que ela voltasse a operar em Vilhena. Com a nova cerca, a promessa da Azul é de voltar a operar em abril, mas dessa vez com um avião maior, um jato com capacidade para até 120 passageiros. Esperamos até que o retorno dos voos possa se dar antes de abril, de acordo com a velocidade de execução das obras”, disse o vereador Rafael Maziero.

Questionado sobre sua atuação em busca de melhorias para o aeroporto de Vilhena, Rafael destacou que “desde 2017, quando iniciei essa luta, já tive conversas com outras empresas e sei que o Secretário Marcondes (SEMTIC) também lutou por isso, mas nenhuma manifestou interesse em operar em Vilhena e concorrer com a Azul. Nosso aeroporto atende as necessidades de uma população superior a 300 mil habitantes, contando com Vilhena e outros municípios do entorno, e ainda precisa de vários outros investimentos, como aumento do saguão de espera, da quantidade de cadeiras, a reforma da pista, e continuaremos reivindicando essas melhorias junto à bancada estadual e federal até o fim deste mandato e também em um próximo mandato, se for da vontade do vilhenense.”

A ordem de serviço para início das obras da cerca patrimonial foi assinada pelo governador Marcos Rocha, em um evento realizado em Vilhena no dia 15 de outubro. A prazo de conclusão é de 180 dias e o valor do investimento é de R$ 1.270.308,94.

O parlamentar ainda destacou que o apoio do Sicoob foi fundamental para que esta obra pudesse ser realizada, pois foi a cooperativa que contratou uma empresa especializada de Brasília para elaborar o projeto, que foi doado ao DER.

Por fim, relembrou que as melhorias do aeroporto não se destinam apenas a fomentar e facilitar o trânsito de pessoas, mas também incentivar novos investimentos empresariais na cidade, criar condições para uma expansão do turismo local, gerando novos empregos e renda, além ainda de facilitar a remoção de pessoas para outros municípios por necessidades de saúde.