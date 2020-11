Por meio de despacho assinado na última sexta-feira, 6, o ministro Bruno Dantas tornou pública lista produzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que contém os candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.

Conforme o TCE, é possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera R$ 1 milhão.

Tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa. Essa lista foi divulgada mediante parcial supressão dos CPFs dos candidatos.

CONE SUL DE RO

Na lista aparecem nomes de candidatos de vários municípios rondonienses, como Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Espigão do Oeste, Jaru, Parecis.

Com relação à região do Cone Sul de Rondônia, há seis nomes de candidatos de Vilhena. Eles declararam patrimônio entre r$ 328 mil a R$ 1 milhão, e receberam parcela do auxílio emergencial.

Contudo, três de Chupinguaia, três de Corumbiara e um de Colorado do Oeste.

>>> CONFIRA ABAIXO A LISTA COMPLETA (clique para ampliar a imagem)