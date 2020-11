Filiada ao Podemos, a enfermeira Neide Keiko Sumiya Ikino, popular “Neide Enfermeira” concorre pela segunda vez ao cargo de vereadora em Vilhena.

A candidata conta que concorreu as eleições no ano de 2016, recebendo o total de 819 votos. “Me considero uma vereadora eleita, não eleita, pois tem muitos outros que assumiram por causa de legenda com 600 votos, isso foi uma das minhas motivações para tentar novamente as eleições, além de querer melhorar a área de saúde”.

Neide é enfermeira, fisioterapeuta, bióloga, e reside em Vilhena desde 1984, tendo atuado na área da saúde há 36 anos. A candidata afirma que passou por todos os setores que compõe a área, desde hospitais a postos de saúde. Neide é servidora federal e municipal, além de atuar como auditora de saúde em Vilhena.

A candidata conta que hoje trabalha na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Industrial e na Colônia Penal feminina.

Como bandeiras de defesa, Neide cita saúde e educação. Suas propostas são implementação de farmácias dentro de cada UBS com profissional especializado, voltar a realizar as cirurgias de cauterização de feridas no colo de útero, aumento de números de escolas com período integral para oferecer formações que contribua com a construção ética, atividades domésticas para ambos os sexos, respeito aos familiares e mais velhos, prática de esporte, línguas estrangeiras e artesanatos, além de lutar pelo plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da saúde.

Neide garante que caso seja escolhida para representar Vilhena a população pode esperar fiscalização junto ao prefeito, indicações de melhorias visando o coletivo, além de uma legislatura participativa.

“A população tem que analisar a capacidade do candidato e ver em que ele pode contribuir para o progresso da cidade. Eu conheço as potencialidades e as fragilidades de Vilhena, me sinto preparada e tenho certeza que tenho condições de ajudar no crescimento, principalmente na área de saúde. Estarei onde o povo está para atender a todos. Trabalharei itinerantemente”, finalizou ela.