Após realizar com sucesso as campanhas “Setembro Amarelo” e “Outubro Rosa”, técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater –Vilhena), promovem na quinta-feira 12, a partir das 08h, no espaço do Posto Mirian, mais uma ação de saúde com distribuição de máscaras por meio do projeto “Previna-se”, trabalho executado pelo governo de Rondônia, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e Prefeitura de Vilhena.

Coordenado pela extensionista social da Emater, Joise Martins, o trabalho contará com várias atividades no local, como distribuição de material impresso e máscaras, aferição de temperatura e pressão arterial, informações sobre o combate à Covid-19, bem como orientações em relação à campanha “Novembro Azul” que visa conscientizar os homens sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, entre outras ações.

De acordo com o gerente do escritório da Emater em Vilhena, zootecnista Cleverson Oliveira, o trabalho será aberto à comunidade local, especialmente aos caminhoneiros, trabalhadores de modo geral e demais pessoas interessadas na ação.

Sobre a distribuição de máscaras na região, segundo informa o gerente da Emater Território Cone Sul, engenheiro Alessandro Pedralli, a ação começou no dia 08 de agosto, resultando no atendimento efetivo de 1.750 famílias em estado de vulnerabilidade social.

Segundo ele, a Emater garantiu a distribuição sete mil máscaras em todos os municípios da região, realizando as entregas por meio de reuniões, feiras livres, visitas técnicas realizadas em campo, além do apoio de outros órgãos parceiros.