Filiado ao Avante, o professor e ex-vereador Rosivaldo Paiva concorre mais uma vez ao cargo de vereador em Vilhena. Após um longo período fora da vida política, o candidato conta que resolveu voltar por incentivo de amigos, familiares, alunos e pais para representá-los.

Rosivaldo relembra que recebeu muitos votos como deputado estadual, algo que lhe motivou bastante. “Fomos bem aceitos e tivemos um boa votação aqui no município”.

Por ser educador de formação e trabalho, o candidato tem como projeto a contratação de psicopedagogos, psicólogos e psiquiatras em escolas para dar atendimento a crianças traumatizadas com violência sexual e conflitos familiares.

“O município está com uma deficiência muita grande, temos profissionais excelentes, precisamos aumentar o número desses especialistas nas escolas. A ideia é prevenir para evitar o crescimento de pessoas viciadas em drogas e álcool, o que as vezes contribui para a criminalidade”, explicou ele.

Segundo Rosivaldo, durante sua campanha tem conversado com muitos populares que intensificam as cobranças na área da saúde, em especial no atendimento das unidades públicas e sua demora, a melhoria da alimentação escolar e aumento do IPTU em Vilhena. “Sobre o IPTU, caso seja eleito pretendo ver uma forma de rever esse cálculo, pois vejo que em alguns lugares o aumento foi desumano”.

O candidato destaca ainda os projetos de atuação junto ao terceiro setor para capacitação em diversas áreas e ofertas de mais empregos, as parcerias para implantação de uma clínica de reabilitação para mulheres, além de trabalhar fortemente com a campanha de saúde mental prevenindo casos de suicídios no municípios.