Acidente envolvendo um carro Voyage e uma moto Biz, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 11, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações do motorista do carro, trafegava pela 34, sentido Avenida Paraná, quando no cruzamento com a Brigadeiro, o ponto cego do veículo tirou sua visão da via e avançou, neste momento colidiu com a motociclista que transitava sentido aeroporto.

No choque, a motoqueira que ainda não foi identificada, foi lançada aproximadamente 10 metros caindo no asfalto e sofrendo possível traumatismo craniano, segundo o Corpo de Bombeiros que levou a vítima para o pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou a ocorrência.