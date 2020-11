O candidato à prefeito pelo Democratas, Marco Aurélio Vasques, se reuniu nesta semana com pastores e líderes religiosos em Cacoal.

“Valorizamos a fé das pessoas e acreditamos que há sim espaço para o diálogo com todas as denominações religiosas que são tão presentes na vida dos nossos munícipes. Precisamos construir um governo para todos”, afirmou Vasques, que esteve acompanhado de sua candidata a vice, Lya da TV.

A reunião contou com a participação de pastores de diversas denominações como Cema, Assembleia de Deus, Quadrangular, Palavra Viva, Igreja do Altíssimo, Metodista Wesleyana, Batista, Ministério de Atos, Grande Seará, entre outras congregações que declararam publicamente apoio a sua candidatura e de sua vice Lya da TV ( PSC).

Para o pastor Zenaldo Dourados o encontro foi de suma importância para apreciação das entidades religiosas ao que se refere as propostas de governo dos futuros prefeito e vice-prefeita de Cacoal.

“Após ouvirmos suas propostas, decidimos apoiar Vasques pela sua trajetória pública, além do compromisso com a pauta cristã. Estamos em um momento muito importante para nossa cidade, onde as comunidades religiosas precisam acompanhar as mudanças e se posicionar diante de seus membros”, disse o pastor.

O pastor soma com sua liderança na comunidade cristã, sobretudo a evangélica, com sua liderança política.

Vasques pretende trabalhar em programas sociais, principalmente atendendo jovens e famílias vítimas das drogas e da vulnerabilidade social, trabalho esse que já é realizado pelas igrejas.