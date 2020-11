O vereador Wilson Tabalipa (PV) divulgou nas redes sociais um vídeo em que conta sua história de vida.

Nascido em 14 de outubro de 1967 na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, Tabalipa chegou junto com os pais em 1975 no município de Vilhena.

No vídeo de 2 minutos e 34 segundos, Tabalipa conta que foi Tri-campeão estadual de Handebol e comerciante até ser aprovado no concurso público da Polícia Civil, empossado em 20 de junho de 1990.

Em 2016, concorreu pela primeira vez à Câmara Municipal, obtendo 873 votos, mas ficou como suplente. Entretanto, seis meses após as eleições, foi empossado no parlamento local.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: