O produtor rural e ex-assessor do deputado estadual Cirone Deiró, Danilo Schio de Abreu, 28 anos, concorre pela primeira vez ao cargo de vereador em Vilhena.

Danilo é natural de Vilhena, casado, tem dois filhos e atuou na assessoria do deputado por dois anos, local que aprendeu muito sobre a vida pública e pode realizar mais de 70 indicações conquistando R$ 700 mil em recursos para a cidade. Dentre esses benefícios, o candidato destaca a aquisição de 19 bebedouros para a rede municipal de ensino.

Filiado ao Democratas, Danilo conta que foi motivado a se candidatar por observar que Vilhena possui muitas máquinas e obras paradas, que tentou resolver, porém não conseguiu.

“A função do vereador é encontrar os problemas na cidade e buscar soluções, temos uma usina móvel parada na secretaria de obras, a creche no Embratel com as obras abandonada, uma máquina de drenagem no final da Avenida Brigadeiro que foi deixada, e a gente não vê os vereadores da cidade falando disso, buscando uma solução para esses problemas”, declarou ele.

Como principal projeto, Danilo destaca a entrega gratuita de materiais escolares para alunos do município. “Essa ideia surgiu por eu fazer parte de uma Ong que recebe cartas de natal, e a maioria das cartas pedem materiais escolares. Penso que se conseguirmos aprovar essa lei como acontece em diversos municípios do país as famílias poderão focar em outras coisas. Natal é época das crianças pedirem brinquedos”.

Outra defesa é o de fortalecimento de agroindústrias de Vilhena com ajuda do poder público, para que assim possa contribuir com a geração de mais empregos e renda.

O candidato pontua ainda que caso seja escolhido para representar os vilhenenses a população pode esperar compromisso e trabalho. “Quero fazer valer o meu salário, encontrar os problemas da cidade e resolve-los. Não concordo em perder dinheiro, vemos muitos valores retornando ao Estado, precisamos ter uma postura. Temos que trabalhar”.