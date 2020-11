A Polícia Militar (PM) recebeu informação que um homem identificado pelas iniciais C.S.A.S., de 29 anos, estava comercializando drogas na Praça do Setor 19, em Vilhena.

Com isso, foi feito acompanhamento do suspeito e na tarde de quinta-feira, 12, os militares observaram C.S., saindo a pé de sua casa e entregando um invólucro de cor branca na Praça do Setor 19, para uma mulher de camiseta cinza e calça camuflada que estava na garupa de moto taxista.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), abordou o moto taxista na Rua 523 esquina com a Avenida Tancredo Neves, e em revista no condutor da motocicleta, nada foi encontrado, porém, ao indagar a passageira, de pronto entregou para os policiais um invólucro pesando aproximadamente 8 gramas de substância aparentando ser maconha e revelou que pagou pela droga R$ 50,00.

Diante dos fatos, foi feito incursão na casa do suspeito C.S., na Avenida 1713, e quando o mesmo percebeu a presença dos policiais correu para o quarto e tentou arremessar uma sacola pela janela do imóvel, ação observada pelos policiais que imediatamente entraram no local e encontraram a sacola que continha 90 gramas de substância entorpecente aparentando ser maconha, R$ 670,00 em dinheiro e uma balança de precisão de cor prata.

Indagado sobre a droga, o suspeito confirmou que era de sua propriedade e que tinha vendido 8 gramas para uma mulher momentos antes pelo valor de R$ 50,00 e que tem comercializado drogas para complementar sua renda.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).