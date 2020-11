O advogado César Stefanes (PSC), candidato a vereador, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 12, momento em que fez um balanço da campanha eleitoral com vistas às eleições municipais deste domingo, 15, em Vilhena.

Durante os últimos 45 dias de campanha, Stefanes explicou que projetou o corpo-a-corpo como ferramenta principal de aproximação com os eleitores com o objetivo de levar suas propostas, com reuniões em casas e empresas, além de visitas e caminhadas em diversos bairros de Vilhena.

Entre outros, ele pretende focar em dois assuntos principais, clamor da sociedade: melhorias no setor de saúde pública e redução do valor do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

“Constatamos que esses dois assuntos merecem principal atenção do parlamento local e, com o otimismo de que estaremos na Câmara Municipal, trabalharemos incansavelmente para tentar resolver essas problemáticas que tanto afetam os vilhenenses”, ressaltou.

Por outro lado, Stefanes pretende defender outros projetos relevantes, como a regularização urbana, geração de emprego, o Sine Municipal, construção do Centro Esportivo para os amantes do esporte automotivo, a problemática da mobilidade urbana devido à quantidade de acidentes de trânsito, a proteção de animais, entre outros.

“Contudo, transmitimos à sociedade a importância do papel do vereador na elaboração das leis municipais e fiscalização da atuação do Executivo. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município, como a a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos”, frisou.

Ex-secretário municipal de trânsito e ex-diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Vilhena, Stefanes garante estar preparado para bem representar os vilhenenses no Legislativo.

“Estamos otimistas quando a nossa eleição e, entre muitas, nossa missão na Câmara Municipal será uma em principal: respeito à população vilhenense, para termos um município melhor”, finalizou ao pedir apoio para a candidata a prefeita Rosani Donadon (PSC).