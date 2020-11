O educador físico e psicopedagogo, Francisco Almair de Sousa, popular “Professor Franco” concorre pela primeira vez ao cargo de vereador em Vilhena, tendo sido motivado pelos trabalhos sociais desenvolvidos no município há mais de 20 anos.

“Sempre trabalhei com jovens e idosos, e por estar nesse meio acredito que posso fazer algo a mais. Tenho o sonho de poder contribuir mais e como vereador terei condições”, explicou ele.

Durante suas visitas, Franco narra que a população busca respeito, uma gestão cuidadosa, técnica e humana. Dos destaques os vilhenenses pedem melhor atendimento na saúde, a volta de escolas esportivas e do centro da juventude, além de maior incentivo à cultura.

Por ser morador da Avenida 1º de Maio, o professor teve sua casa inundada com as chuvas. “Acho que ali faltou atenção e engenheiros competentes para colocar as drenagens da forma que deveria ser. Lá nos recebemos todas as águas que descem das ruas e fica claro que inunda, não colocaram a drenagem necessária e a que tem não suporta, as autoridades foram avisadas, mas não deram a devida atenção”.

O educador pontua que caso seja escolhido para representar os vilhenenses a população pode esperar um vereador atuante e que estudará todas as situações antes de aprová-las. “Estarei comprometido com a educação, nas ações, nas leis, estabelecerei um canal de comunicação com a população para falar do nosso trabalho e terei um olhar clinico para os jovens e idosos de Vilhena”.