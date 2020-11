O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira, 12, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o apurado pelo Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Curitiba, quando no cruzamento com a Avenida Melvin Jones, os militares observaram um veículo VW/ Gol, de cor branca avançar o sinal vermelho.

Com isso, os PMs iniciaram acompanhamento com sirene e giroflex ligados, dando ordem para que o condutor parasse, porém, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade pela Avenida Melvin Jones, sentido BR 364.

Contudo, o motorista percorreu diversas ruas e avenidas desobedecendo todos os sinais de trânsito, além de trafegar na contramão colocando sua vida em risco e de terceiros.

Entretanto, após intensa perseguição, o condutor ao acessar a Avenida Celso Mazutti, perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e caiu numa valeta que fica no canteiro central que divide a marginal, da BR-364.

O motorista que apresentava visíveis sinais de embriaguez foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual o resultado apontou 0,75 mg/l de ar expelido pelos pulmões, ou seja, estava alcoolizado.

Diante dos fatos, o motorista foi levado para a Unisp e apresentado ao comissariado de plantão.