O candidato a vereador Gilei José Juvenio, 47 anos, o popular “Gilei Careca”, visitou a redação do Extra de Rondônia para falar de mais um projeto que garante colocar em prática caso chegue à Câmara Municipal nas eleições deste domingo, 15, em Vilhena.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, Gilei mostra seu filho e fala sobre o projeto “Abrace uma criança”, com a finalidade de incentivar os menores à prática esportiva e evitar que o destino os leve pelo caminho das drogas.

Servidor público municipal efetivo, Gilei abriu mão do fundo eleitoral e priorizou sua campanha no corpo-a-corpo, defendendo combater projetos polêmicos como o aumento do IPTU e a redução do repasse à Câmara de Vilhena.

Por outro lado, após o período de campanha eleitoral, o candidato do PSC mostra confiança com o pleito eleitoral.

“Nessa campanha eleitoral trabalhei apenas com duas pessoas me ajudando: meu filho e meu sobrinho. Foi uma campanha mais corpo-a-corpo, andando todos os bairros e levando minha mensagem de dias melhores para Vilhena”, acrescenta.

Morando há 30 anos em Vilhena, Gilei – que trabalhou como garçom e também exerce atividades na construção civil por muitos anos – informou que é a primeira vez que disputa um cargo político solicitado por familiares e amigos, e apresentou projetos voltados ao setor de agricultura, como o “De mãos dadas com o homem de campo” e “Horta Orgânica nas escolas”, que desenvolve enquanto exerce suas funções de vigia no município.

“Graças a Deus, em todos os lugares que cheguei, fui muito bem recepcionado pelos moradores. Estamos otimistas de que fizemos um bom trabalho e podemos chegar ao Legislativo”, encerrou.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: