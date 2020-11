Relatório veiculado pela Assembleia Legislativa de Rondônia nesta semana, através de dados do Ministério da Saúde, revelam: Vilhena, cidade polo do Cone Sul, é um dos municípios de Rondônia com menor índice de vacinação contra a Poliomielite.

Ainda nesta região, Corumbiara foi o único que conseguiu atingir 100% da meta de vacinação.

Os dados foram coletados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações/SIPNI, mas estão em constante atualização, e são referentes à campanha nacional realizada recentemente em Rondônia.

Entre os municípios que tentaram atingir a meta estão Nova União, com 98,41%, seguido pelo município de Presidente Médici, com 88,82%.

Entre os que tiveram menor índice de vacinação, constam Candeias do Jamari com 6,86% das crianças vacinadas, seguido de Vilhena com 8,26%, Chupinguaia com 10,82%, e Porto Velho com 13,86.

A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados que não atingirem a meta continuem com a vacinação de rotina oferecida durante todo o ano nos mais de 40 mil postos de saúde distribuídos pelo país.

A CAMPANHA

O público-alvo estimado apto a ser vacinado é de 11,2 milhões de crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Segundo dados preliminares das Secretarias Estaduais de Saúde, 4,9 milhões de crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil do dia 5 até o dia 29 de outubro.

O estado de Rondônia possuía até o dia 29/10 o menor índice de vacinação, apenas 17,3% das crianças foram vacinadas contra poliomielite.

>>> CONFIRA O RELATÓRIO ABAIXO:

Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.