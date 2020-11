Flamengo e Atlético Goianiense fazem neste sábado (14) o duelo de rubro-negros no Maracanã pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa vêm de dois resultados negativos na competição, quando ainda estavam sob comando do técnico catalão Domènec Torrent, demitido na última segunda-feira (8).

Foram duas goleadas: a primeira por 4 a 1 para o São Paulo no Maracanã em 1º de novembro, e no fim de semana seguinte por 4 a 0 para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. O Alviverde goiano também vive situação difícil no Brasileirão: nos últimos quatro jogos não conseguiu vencer, acumulando dois empates e duas derrotas. A partida,com início às 21h30 (horário de Brasília), será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Astrid NIck.

A equipe carioca busca a primeira vitória com o técnico Rogério Ceni à beira do campo. Contratado na última terça (9) para substituir Torrent, o ex-goleiro estreou em casa, no Maracanã, com derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na quarta (11), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O sistema defensivo é a maior preocupação do treinador recém-contratado. No momento, o Flamengo é a segunda zaga mais vazada da competição, com 29 gols, a mesma quantidade sofrida pelo Bahia, que é o nono colocado na tabela de classificação. O único clube que tomou mais gols foi o lanterna Goiás, que já levou 33. Entretanto, o ataque do time da Gávea tem se mostrado afiado. Com 33 gols marcados, fica atrás somente do vice-líder Atlético Mineiro, que balançou 35 vezes a rede dos adversários.

No primeiro turno, Flamengo e Atlético-GO se enfrentaram no estádio Olímpico, em Goiânia. Na ocasião, o Dragão levou a melhor, vencendo por 3 a 0, com gols de Hyuri, Jorginho e Ferrareis.

Além do êxito no primeiro confronto, os goianos entram em campo com a confiança de terem alcançado resultados melhores fora de casa. Como visitante, o Atlético Goianiense conquistou 40% dos pontos disputados. Já como mandante atingiu 36,6% de aproveitamento. Do outro lado, em casa, o Flamengo tem retrospecto razoável, com 55,5% de sucesso.

