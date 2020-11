Com 100% das urnas apuradas em Cacoal, Adailton Fúria (PSD) está eleito prefeito de Cacoal, com 25.791 votos (61,04%), o que o transforma no prefeito mais bem votado de toda a história de Cacoal.

Nem mesmo candidatos a deputado estadual receberam tamanha votação ao longo da história do município. O principal oponente do prefeito eleito neste dia 15 de novembro, Marco Aurélio Vasques ficou com 12.692 votos (30,04%), o que representa menos da metade dos votos do primeiro colocado.

O vereador Jabá Moreira, um dos políticos mais emblemáticos e políticos da história de Cacoal, fico com 3.220 votos (7,32%) e em último lugar, ficou a enfermeira aposentada, Regina Paixão, com 548 votos (1,30).

Ao todo, 45.785 eleitores foram às urnas em Cacoal, dos quais 42.251 votos válidos. 1.367 eleitores votaram em branco, 2.137 eleitores anularam o voto e 17.702 eleitores sequer foram às urnas, o que perfaz o número total 63.487 eleitores aptos a votarem em Cacoal.

VEREADORES ELEITOS

Cacoal também conheceu na noite de hoje os seus novos vereadores eleito, com uma renovação bastante alta. Apenas os vereadores Valdomiro Corá (MDB) e Paulinho do Cinema (PSB) conseguiram se reeleger. A nova bancada será composta pelos seguintes integrantes.

João Paulo Pichek (Republicanos) – 1.139 votos;

Romeu da Farmácia (DEM) – 914 votos;

Luiz Fritz (PSD) – 845 votos;

Valdomiro Corá (MDB) – 845 votos;

Edimar Kapiche (PSDB) – 768 votos;

Paulinho do Cinema (PSB) – 722 votos;

Lauro Garçom (PSD) – 685 votos;

Toninho do Jesus (PODEMOS) – 579 votos;

Ezequiel Câmara “Amendoim” (PP) – 578 votos

Dr. Paulo Henrique (PTB) – 547 votos;

Magnilson Mota (PSC) – 542 votos;

Zivan Almeida (PSC) – 476 votos.