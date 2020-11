O candidato a prefeito, Coronel Rildo Flores, votou por volta das 10h45, na escola Machado de Assis, no centro de Vilhena.

Filiado ao Podemos, Rildo cumpriu com seu dever cívico de forma rápida.

Entre seus projetos, tem como foco melhorias no setor de saúde pública, com a necessidade de repactuação do acordo com outros municípios para que Vilhena não tenha altos custos com o Hospital Regional, pois hoje ele atende além de sua população, todo o Cone Sul e parte do Mato Grosso.

Outra proposta para desafogar a saúde do município é a devolução da unidade para o Estado para que se possa receber ainda mais investimentos. Com isso, o candidato defende a construção de quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, sendo duas maternidades e duas pediatrias.

Com relação a segurança pública, o coronel garante a criação da guarda municipal.