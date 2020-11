A candidata a prefeita Rosani Donadon (PSC) cumpriu com seu deve cívico ao votar, na manhã deste domingo, 15, na Câmara de Vereadores de Vilhena.

Inicialmente, a seção do seu título eleitoral indicava a escola Cecília Meireles como local de votação, mas, ao chegar ao local, foi transferida para a sede do Poder Legislativo.

Em entrevista à imprensa local, Rosani se mostrou otimista quanto à vitória nas urnas neste domingo e garantiu realizar um trabalho em conjunto com a sociedade a partir de 1º de janeiro de 2021.

“Estou muto otimista com a eleição. Faremos com que Vilhena volte a ser referência no estado e na região do norte do Brasil”, enfatizou.

Ainda, a candidata disse aos jornalistas que a principal bandeira que defenderá na prefeitura é melhorias e restruturação da saúde pública municipal.