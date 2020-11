Com o início as 07h as eleições em Vilhena já estão em andamento. Devido a pandemia do novo coronavírus os idosos e pessoas do grupo de risco estão tendo um horário especial para votação, sendo ele das 07h às 10h.

As pessoas que não pertence ao grupo de risco podem participar nesses horários, porém o recomendado é chegar ao local de votação a partir das 10h. Vale lembrar que é necessário o título eleitoral, documento de identificação e caneta própria para evitar o contágio.

>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>