De acordo com divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia cresceu 3,2% em volume em comparação ao ano de 2017, alcançando R$ 44,91 bilhões em valores correntes. O crescimento ficou acima da variação nacional (1,8%).

Em 2018, o PIB rondoniense representou 0,6% do PIB nacional e ocupou a 22ª posição entre as Unidades da Federação. Já entre os estados da Região Norte, Rondônia ocupou a terceira posição, atrás do Pará (R$ 161,35 bilhões) e do Amazonas (R$ 100,11 bilhões). São Paulo continua tendo o maior PIB do Brasil, com R$ 2,21 trilhões.

Em Rondônia, houve um crescimento em volume de 1,3% na agropecuária. Este setor representou 14,2% do PIB estadual, sendo a maior parte derivada de valores da pecuária, que atingiu 9,8% do PIB do estado. A agricultura representou 2,8% do PIB estadual.

A indústria de Rondônia obteve crescimento em volume de 4,8% em 2018, sendo a maior variação entre os três grupos de atividades da economia do estado. As atividades que influenciaram este resultado foram Indústrias de transformação, cuja variação esteve atrelada à fabricação de produtos alimentícios, e eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. O grupo das indústrias representou 17,5% do PIB de Rondônia.

Nos serviços, setor que representa 68,2% do PIB rondoniense, a variação em volume foi de 2,8% em função das atividades de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, atividades imobiliárias e atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares.

O chefe da Unidade Estadual do IBGE em Rondônia, Luiz Cleyton Holanda Lobato, explica que o setor de serviços inclui atividades do serviço público. “A administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social manteve-se como atividade de maior participação da economia de Rondônia, com 28,3%”.