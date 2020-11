Leandro Teixeira Vieira (PSB), popular “Leandro da Saúde”, eleito no domingo, 15, com 48,29%, dos votos válidos, no qual obteve 2.087 votos, falou a reportagem do Extra de Rondônia de como pretende administrar Corumbiara.

Leandro ressalta que a vitória não foi dele e sim do povo corumbiarense, tendo como principal meta voltar a oferecer serviços públicos de qualidade à população, como saúde, educação e agricultura que impulsiona o crescimento da região.

MANDATO

O prefeito eleito reafirma seu compromisso e diz vai sentar com a comunidade para decidir o que será prioridade.“A comunidade vai fazer parte da minha administração”, disse Leandro.

SECRETÁRIOS

Leandro diz que a escolha dos secretários será feita a partir da capacidade técnica e recursos humanos de cada um deles.

VEREADORES

Na Câmara estão os representantes escolhidos pelo povo, e assim sendo, irá trabalhar em parceria para alavancar as melhorias que o município precisa, com respeito e diálogo com os parlamentares levando em consideração a demanda da população.

VICE

Sobre o vice-prefeito Marcelo Crisóstomo do Nascimento (DEM), Leandro reforça que ele já foi vereador por dois mandatos e com sua experiência vai contribuir muito nos próximos quatro anos. Será um parceiro e terá participação ativa na administração.

Leandro da Saúde reafirma seu compromisso e ressalta que a população pode esperar trabalho, respeito e dignidade. “Entrei na política para servir, não para ser servido”, finalizou.