No último domingo 15, os brasileiros foram as urnas decidir quem ficará no comando de suas cidades pelos próximos quatro anos. Em Rondônia, o Democratas, uma das principais siglas de centro-direita do país atualmente, venceu a eleição para prefeito em oito das 52 cidades. O partido fez ainda cinco vices prefeitos e 52 vereadores.

Entre os prefeitos eleitos pelo Democratas em Rondônia estão: Dena em Alto Alegre, João Pavan em Alto Paraíso, Danielzinho em Cacaulândia, Dra. Sheila em Chupinguaia, Pedro Fernandes em Cujubim, Paulo da Remap em Machadinho D’Oeste, Marcélio Brasileiro em Nova Mamoré e Alex Testoni em Ouro Preto D’Oeste.

Já entre os vice prefeitos do partido que venceram estão: Pastor Onério que será vice de João Levi em Nova União, Ney que é o vice do prefeito Jurandir Oliveira em Santa Luzia, Marcelo Crisóstomo em Corumbiara vice de Leandro da Saúde, Cassiane vice de Lezão em Rio Crespo e Jiame do Mercado que é vice do prefeito eleito Tinoco em São Francisco do Guaporé.

Segundo o presidente do Democratas em Rondônia, senador Marcos Rogério, o partido está muito feliz com o resultado das urnas. “Fizemos uma campanha limpa, justa e respeitosa e conseguimos eleger prefeitos em quase metade dos municípios que lançamos candidatos, além de cinco vices prefeitos e mais 52 vereadores em 30 municípios”, afirmou o senador.

Marcos Rogério completou dizendo que o resultado das eleições mostra o reconhecimento da população sobre o compromisso que o partido tem com Rondônia.

“Desde o início da campanha eleitoral mostramos a competência de nossos gestores e deixamos claro o nosso objetivo, que é trabalhar para a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento dos municípios rondonienses e consequentemente de todo nosso Estado. Agora é arregaçar as mangas e começar o trabalho. De minha parte, nossos prefeitos e vereadores poderão contar com meu apoio enquanto senador e líder do governo no Congresso para buscarmos melhorias e mais qualidade de vida para a população de nossas cidades”, concluiu o senador.

CRESCIMENTO

Em Rondônia, o Democratas é o segundo partido a fazer mais vereadores e prefeitos, perdendo apenas para o MDB, que fez nove prefeitos e 72 vereadores.

Nacionalmente, o partido vem demonstrando força, com um crescimento de 70,9%, em comparação a 2016. Também é um dos partidos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Além de três ministérios, também possui a presidência da Câmara e do Senado Federal.