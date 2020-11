O vereador eleito José Francisco do Nascimento (PSB), o popular Zé Duda, de 51 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 16, para fazer uma avaliação do seu desempenho na campanha eleitoral que resultou em sua eleição à Câmara de Vilhena.

Morador do bairro Embratel há 25 anos, Zé Duda, que conquistou 425 votos nas urnas, disse que ficou surpreso com a votação, já que esperava um percentual maior, porém sente-se gratificante ao reconhecer que trabalhou sem estrutura, usando apenas a sola do pé, andando de bicicleta, de motinha.

“Foi pouca a votação, mas o suficiente para chegarmos lá. Fiz uma autodoação de 49 litros de gasolina e outros materiais, mas somando tudo dá em torno de R$ 1 mil. Foi isso o que gastei na campanha”, analisa.

Sobre seu trabalho na Câmara de Vilhena a partir de 1º de janeiro de 2021, Zé Duda, que já foi servidor comissionado no Legislativo, disse que assumirá a postura de ser um verdadeiro fiscalizador do Executivo.

“Não é questão de ser oposição, mas se o prefeito estiver com a verdade e for à favor da comunidade, terá o meu aval, caso contrário será diferente. Por exemplo: jamais vou concordar com aumento abusivo do IPTU”, avisa.

Com relação a projetos que pretende concretizar após assumir o cargo no parlamento local, Zé Duda informou que pretende fazer realidade a implantação, em Vilhena, de uma Casa de Apoio do Cone Sul e incentivar o esporte nas áreas periféricas do município, com o propósito de as crianças deixarem a internet e evitar que se percam no mundo das drogas. “Cito o bairro Embratel, por exemplo, onde moro há mais de 25 anos”, disse.

Na área de saúde, Zé Duda pretende agir com responsabilidade, analisando o setor. “Posso citar o tomógrafo – que está parado e só veio funcionar nessa época de campanha – e o mamógrafo. Cadê esse último aparelho? O papel do vereador não é fiscalizar? Vou fazer esse papel no Legislativo. Vou representar os vilhenenses, de verdade, votando em favor dos interesses da população. Sou uma pessoa íntegra, honesta e não vou decepcionar os 425 votos conquistados com muito suor e carinho, na sola do pé. Vou fazer um trabalho diferenciado na Câmara”, observa.

Zé Duda informou também que vai ceder a vaga ao 1º suplente, José Nilton Maranhão, de 44 anos, que teve 255 votos. “Isso ocorrerá no momento certo e será pelo prazo de três meses. No PSB temos como lema o companheirismo, e colocaremos isso em prática”, encerrou, ao também parabenizar o candidato a prefeito Miguel Câmara, pela impecável campanha que fez a prefeito levando propostas sérias em Vilhena.