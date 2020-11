Atual vice-prefeita em Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia (PP) foi eleita prefeita neste domingo, 15, no menor município do Cone Sul de Rondônia.

Valéria conquistou 598 votos, o que representa 37,78%; na segunda colocação ficou Dôra (DEM) com 499 votos, o que representa 31,52%. Já no terceiro lugar ficou Cláudio do Gás (PSB) que obteve 258 votos, 16,30% dos votos válidos, e, em quanro ficou Jucileide, que obteve 228 votos, o que representa 14,40%.

Ela tem como vice o ex-secretário municipal de saúde, Moizes Herrera Penha (PDT).

Entrevistada pelo Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 16, Valéria disse que a vitória nas urnas representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido no decorrer dos últimos anos elogiou o atual prefeito, Olvindo Dondé, o popular Vino.

“Ele acreditou no nosso potencial e deu sua palavra de que estará nos ajudando na administração”, disse.

Sobre o relacionamento com os novos vereadores para a legislatura 2021/2024, Valéria disse que “será o melhor possível para ajudar no desenvolvimento do município”.

Finalmente, a prefeita eleita garantiu que os pimenteirenses podem esperar muito trabalho e desenvolvimento.

VEREADORES ELEITOS

Confira a relação e votação dos vereadores eleitos

Professor Armindo – 142 votos

Luiz Carlos – 125 votos

Rafael Souza – 106 votos

Jesus Reginaldo – 85 votos

Jorgiano – 84 votos

Amilton – 65 votos

Manoel Ramos – 61 votos

Clovis Leiteiro – 52 votos

Professora Irene – 44 votos

Confira a votação de todos os candidatos a vereador clicando AQUI