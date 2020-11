Em outubro, o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA/CEPEA) registrou elevação de 10,5%, em termos nominais, frente a setembro.

Esse resultado reflete as variações positivas observadas nos índices de todos os grupos de produtos, com destaque para o IPPA-Grãos, que avançou 16,1%; seguido pelo IPPA-Hortifrutícolas, com alta de 12,2%; do IPPA-Pecuária, com aumento de 6%; e, de forma mais sutil, do IPPA-Cana e Café, com incremento de 0,4%.

Todos os produtos que compõem a índice de grãos registraram alta, com destaque para os fortes avanços nos valores da soja, do milho e do algodão. Entre os hortifrutícolas, houve importantes elevações nos preços da batata e do tomate; e, com menor intensidade, da banana, da uva e da laranja. Já o crescimento observado no índice da pecuária foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento dos preços do boi gordo e dos suínos, mas os demais produtos – ovos, frango e leite – também se valorizaram.

Por fim, o índice composto por cana-de-açúcar e café registou leve variação positiva, a qual se atribui ao aumento do preço da cana-de-açúcar, em contraste ao recuo observado no do café. Na mesma comparação, o IPA-OG-DI Produtos Industriais, calculado e divulgado pela FGV, subiu 3% – logo, de setembro para outubro, os preços agropecuários aumentaram de forma expressiva frente aos industriais da economia.