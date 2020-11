O empresário José Antônio Barroso, 66 anos, conhecido como Zeca da Discolândia, é um dos 13 vereadores eleitos para a legislatura 2021/2024 em Vilhena.

Obtendo 619 votos, Zeca, filiado ao PSD, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 17, para falar sobre sua campanha eleitoral e o que resultou em sua eleição no pleito.

Primeira vez disputando um cargo político, Zeca disse que decidiu entrar na disputa pelo interesse de fortalecer a continuidade de ações sociais.

“Nunca tive interesse de nem me filiar a um partido político e sempre trabalhei no anonimato. O que despertou a ideia de participar da eleição é me dedicar um pouco mais às atividades sociais das quais faço há 40 anos e assim poder ajudar mais pessoas. E vou cumprir com minha obrigação de vereador, que é fiscalizar o erário público”, analisa.

Zeca foi presidente do Lions Club, membro da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV) e participa do Lar do Idoso desde a escolha do terreno para a construção da entidade.

Em virtude de sua participação ativa nas ações sociais, foi homenageado pela Assembleia Legislativa (ALE) com o título honorífico de Cidadão de Rondônia, pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

RELACIONAMENTO COM O EXECUTIVO

Zeca foi enfático em dizer que “tudo o que for bom para o povo terá meu apoio. Não serei oposição e nem situação. Meu compromisso é com os bons projetos que irão desenvolver a sociedade”.

MESA DIRETORA

Conhecidos os vereadores eleitos, o assunto Mesa Diretoria começa a ser analisado pelos parlamentares que iniciam seus trabalhos em 1º de janeiro de 2021.

Sobre esse assunto, Zeca disse que, a princípio, não tem interesse pela presidência da Casa de Leis. Mas recebeu “convite” para participar de um grupo que se articula nos bastidores com vistas à formação da Mesa Diretora. “Meu posicionamento está em análise”, avisou.

MENSAGEM

Também, Zeca deixou uma mensagem aos eleitores. “A população de Vilhena pode esperar de mim a continuidade dos trabalhos sociais e de fiscalização do dinheiro público”, finalizou.