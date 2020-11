O partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), comandado pelo deputado federal Lucio Mosquini, mostrou sua grandeza nas eleições 2020, e se manteve como a maior força política de Rondônia e do Brasil, com base nos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Estado, o partido elegeu o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, através das alianças, a sigla saiu vitoriosa em um colégio eleitoral de 323.805 eleitores.

Segundo dados oficiais do TSE, o MDB teve o maior número de votos, e também o maior número de prefeitos (09), vice-prefeitos (07) e vereadores (72), em Rondônia.

O segundo lugar elegeu oito prefeitos em um colégio eleitoral de 187.022 eleitores. O MDB está à frente dos municípios de Itapuã do Oeste, Novo Horizonte, Rolim de Moura, São Francisco, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vale do Anari e com destaque para os municípios de Guajará-Mirim, que será administrado pela primeira vez por duas mulheres emedebistas e Ji-Paraná que é a segunda maior cidade de Rondônia.

Nos municípios de Cacaulândia, Castanheiras, Jaru, Ji-Paraná, Monte Negro, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé o MDB elegeu vice-prefeitos.

Novo, remodelado e pujante, o partido investiu em capacitação, acompanhou as candidaturas e mostrou união. A executiva do partido comemorou o resultado positivo após as eleições 2020, o destaque foi para os eleitores mais seletivos.

“O eleitor sinalizou agora que busca equilíbrio, experiência administrativa e rejeita extremismos. O MDB pautou sua campanha no diálogo, sempre de forma pacífica e buscando soluções para os sérios problemas que certamente aparecerão”, declarou o deputado.