A Justiça Estadual de Colorado do Oeste em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizam leilão eletrônico no dia 20 de novembro de 2020, pelo site. Serão leiloados imóveis localizados em Cabixi e Colorado do Oeste.

Entre os imóveis há um sítio com 61 hectares com casa de cocho, curral e represa, localizado no lote 45R, Linha 10, Km 43,5, Rumo Escondido, Gleba 38, Projeto Integrado de Colonização de Assis Ribeiro em Cabixi, avaliado em pouco mais de R$ 1,3 milhões poderá ser arrematado por pouco mais de R$ 1,1 milhões.

Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site ou então pelo 0800-707-9272.