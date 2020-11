Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e Militar de Presidente Médici/RO e de Cacoal/RO, nesta segunda-feira (16), no Estado de Rondônia, resultou na apreensão de mais de 155 quilos de maconha, em Rondônia.

A apreensão aconteceu no município de Presidente Medici, na BR 364, km 308, após os policiais abordarem um caminhão com semirreboque do tipo frigorifico, na entrada do município, o condutor apresentou nervosismo ao ser abordado.

Com isso, foram realizadas buscas no veículo, sendo encontradas caixas fechadas com fita adesiva em sua cabine. Dentro das caixas, haviam diversos pacotes contendo maconha, resultando em mais de 69 quilos do entorpecente.

Após a descoberta da droga, o motorista informou aos policiais que iria deixar o ilícito em Ji-Paraná e que instantes antes havia deixado mais 85 quilo de maconha em Cacoal. Com essa informação, a Polícia Militar conseguiu localizar o entorpecente na cidade de Cacoal, totalizando em mais de 155 quilos de maconha apreendidos.