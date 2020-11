Serão abertas na terça-feira 17, as inscrições para o Programa Institucional de Bolsa de Estudo de Medicina (Probem) para o primeiro semestre letivo de 2021. Ao todo, serão concedidas cinco bolsas de estudo integrais (100%), por meio de projeto voltado aos estudantes do ensino médio do Cone Sul, em atendimento ao edital 06/2014 do MEC.

Em função da pandemia de Covid-19, as inscrições serão online. Para participar do processo seletivo do Probem, o candidato deverá ter atingindo a pontuação mínima de 450 pontos e nota de redação não igual a zero no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Cópia do boletim de notas deverá ser anexada no momento da inscrição on-line, após se certificar de que atende todas as condições estabelecidas no regulamento e no edital do Programa Institucional de Bolsa de Estudo de Medicina, disponibilizado no portal da Unesc na internet.

Hoje, 10 estudantes do curso de medicina da Unesc/Faev, em Vilhena, estão contemplados com bolsas de estudo. O objetivo da instituição é investir e contribuir com a formação de profissionais, fortalecendo a saúde em toda a região.

As inscrições para o processo seletivo do Probem referente ao ano de 2021 serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.unescnet.br, no período de 17 até 20 de novembro de 2020.