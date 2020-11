Na manhã desta quarta-feira (18) a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou de uma reunião com o secretário regional do governo no Cone Sul, Nilton Gomes Cordeiro.

Na reunião foram tratados vários assuntos e Nilton apresentou projetos realizados por organizações do terceiro setor em parceria com a Secretaria Executiva Regional do Cone Sul, com sede em Vilhena

Nilton solicitou que a deputada apoie os projetos desenvolvidos pelas organizações do terceiro setor no Cone Sul, pedido que foi prontamente atendido por Rosnagela Donadon que se comprometeu em trabalhar em parceria com o Governo de Rondônia para apoiar esses projetos desenvolvidos na região.

“Estou muito feliz em firmar o compromisso de apoiar os projetos desenvolvidos no Cone Sul por organizações do terceiro setor com parceria do Governo de Rondônia que tem feito um brilhante trabalho e quem ganha com isso é a população rondoniense”, ressaltou a deputada.